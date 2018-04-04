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Muğla'da deniz dibi temizliği sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:19 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla yürütülen deniz dibi temizliğinde cam, plastik şişe, tüplü ocak, araç plakası gibi atıklar çıkarıldı

Bodrum ilçesinde, belediye tarafından "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı.

Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, ilçenin Yalıkavak Mahallesi sahilinde devam etti.

Yaklaşık iki saat süren çalışmada, 10 dalgıç, denizden cam-plastik şişe, tüplü ocak, araç plakası ile çok miktarda otomobil lastiği çıkardı. Dalgıçlar tarafından çıkartılan yaklaşık 500 kilogramlık atık malzemeler teknelerle kıyıya getirildi. Aralarında iki kadının da olduğu temizlik görevlileri, atıkları kıyıya taşıdı.

Deniz dibi çalışmasını bölgeden geçen yerli ve yabancı turistler de ilgiyle izledi.

Temizlik görevlisi Keriman Karcı, denizden çıkartılan atıkların kendilerini şaşırttığını dile getirdi.

İşçilerden Ayşe Eşkil de denizden beklemedikleri birçok atığın çıktığını, bu konuda insanların daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Çalışmaları izleyen çevre mühendisi İpek Köse ise "Denize mavi yakışır" diyerek, "Bodrum'un bütün koylarına mavi yakışıyor. İnsanlar açıkların kapatılacağını sanıyor ama görüyorsunuz hepsi çıktı. İnşallah bu bir ders olur." ifadesini kullandı.

Temizlik çalışması, bir dalgıcın su altı kamerasıyla görüntülendi.

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