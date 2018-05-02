Muğla'da deniz dibi temizliği sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı.
Bodrum Belediyesince düzenlenen etkinlik, Gölköy Mahallesi sahilinde devam etti.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmada 13 dalgıç, denizden cam, plastik şişe, otomobil lastiği gibi atık çıkardı. Yaklaşık 200 kilogramlık atık malzemeler, teknelerle kıyıya getirildi.
Çalışma, dalgıçlarca su altı kamerasıyla görüntülendi.
59 yıllık terör örgütü kendini feshetti!
Erzurum'da muhtar dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var!
Canlı yayında şoke eden anlar! Bir anda soyunmaya başladı
Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi
Samsun'da tramvayda yolculuk eden gençten alkışlanacak hareket!
Kırmızı listedeki terörist böyle yakalandı! İşte o görüntüler
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
AA, ABD'de böyle görüntüledi!
Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!
Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan’dan grev çağrısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum