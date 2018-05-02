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Muğla'da deniz dibi temizliği sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 17:30 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla yürütülen etkinlikte 200 kilogram atık çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı.

Bodrum Belediyesince düzenlenen etkinlik, Gölköy Mahallesi sahilinde devam etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmada 13 dalgıç, denizden cam, plastik şişe, otomobil lastiği gibi atık çıkardı. Yaklaşık 200 kilogramlık atık malzemeler, teknelerle kıyıya getirildi.

Çalışma, dalgıçlarca su altı kamerasıyla görüntülendi.

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bodrum dalgıç deniz dibi Muğla temizlik

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