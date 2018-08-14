Muğla'da deniz kaplumbağası kurtarma operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde, denizde bitkin halde bulunan caretta caretta AKUT ekiplerince kurtarıldı.
Milas'ın Kıyıkışlacık sahilinde dolaşan duyarlı vatandaşlar, bir deniz kaplumbağasını suyun yüzeyinde bitkin halde görünce Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) bildirdi.
DEKAMER yetkililerinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Bodrum AKUT ekibi, kıyıya yaklaşık 50 metre uzaklıktaki kaplumbağayı vatandaşların da yardımıyla sahile getirdi.
Üzerinde herhangi bir yara izine rastlanmayan yaklaşık 50 kilogram ağırlığında ve 60-70 yaşlarında olduğu tahmin edilen caretta caretta türü deniz kaplumbağası, tedavi edilmek üzere DEKAMER yetkililerine teslim edildi.
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