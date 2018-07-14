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Muğla'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 12:59 | Son Güncelleme

Muğla'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dere kenarında erkek cesedi bulundu.

Cami Mahallesi Feray Özdemir Caddesi Mut Deresi kenarında erkek cesedi olduğunu fark eden temizlik işçileri, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, cesedin 54 yaşındaki Serhat Akgül'e ait olduğunu belirledi.

Akgül'ün cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
ceset Fethiye Muğla polis şüpheli ölüm

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