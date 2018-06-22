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Muğla'da devrilen cam yüklü kamyon karayolunu kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 23:29 | Son Güncelleme

Muğla-Marmaris karayolunun Akyaka istikameti cam yüklü bir kamyonun devrilmesi nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı

Muğla'da devrilen cam yüklü kamyon, Muğla-Marmaris karayolunun 3 saat trafiğe kapanmasına neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Raif Alim yönetimindeki 35 HE 4077 plakalı kamyon, Sakartepe rampasında virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi. Daha sonra kamyondaki camlar kırılarak yola saçıldı.

Kaza nedeniyle Muğla-Marmaris karayolu Akyaka istikameti trafiğe kapandı.
Kamyon sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yola devrilen kamyon vinçle kaldırıldı. Karayolları ekipleri yola dökülen cam parçaları ve mazotu temizledi.

Karayolu kazadan dolayı yaklaşık 3 saat ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu. Bu süreçte trafik alternatif yollardan ekipler tarafından kontrollü sağlandı.

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Akyaka cam yüklü kamyona Kaza Muğla Sakar rampası

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