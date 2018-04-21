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Muğla'da devrilen traktörün çocuk sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 18:20 | Son Güncelleme

Muğla'da devrilen traktörün çocuk sürücüsü öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde, devrilen traktörün çocuk sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ailesine ait Avşar Mahallesi'ndeki tarlaya traktörle çalışmaya giden 17 yaşındaki lise öğrencisi Hasan Akkuş'tan uzun süre haber alamayan yakınları tarlaya gitti.

Akkuş'u devrilen traktörün altında hareketsiz halde bulan yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, Hasan Akkuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Akkuş'un cesedi, 75'inci Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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1 ölü Milas Muğla tarktör kazası

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