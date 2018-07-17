Muğla'da dolandırıcılık operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen piramit satış sistemlerine benzer şekilde vatandaşları dolandıranlara yönelik, çalışma başlatıldı.

Vatandaşları yüzde 25 kar oranı karşılığında bir şirkete ortak yaptıkları ve vatandaşlardan 6 ile 9 bin avro aldıkları iddiasıyla S.G, H,Ö, M.S, H.İ.S, M.B. ve S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

