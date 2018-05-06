Muğla'da dolu etkili oldu

Menteşe ilçesinde dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede iki gündür aralıklarla yağan yağmur, şiddetini artırarak doluya dönüştü. Yaklaşık 20 dakika yağan dolu, caddeleri beyaza bürüdü.
Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yol kenarlarındaki durak ve kapalı alanlara sığınmaya çalıştı. Caddedeki araçlar ise bir süre hareket edemedi.
Meyve ağaçlarına da zarar veren dolu sebebiyle tıkanan rögarlar vatandaşların çabası ile açıldı.
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