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Muğla'da efelerden AA'ya özel gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 19:52 | Son Güncelleme

Menteşe Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu üyeleri , Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümüne özel Zeybek oynadı

Muğla Menteşe Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu üyeleri , Anadolu Ajansının (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zeybek gösterisi sundu.

AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Menteşe Konakaltı Kültür Merkezi’ndeki tarihi binaya "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankart açan halk oyunları ekibi, Muğla’nın yöresel oyunlarını sergiledi.

Halkoyunları eğitmenleri Yurdal Düzgüner, Aylin Arslan ve Çağrı Tekcan eşliğindeki 20 kişilik topluluk, tarihi bina bahçesinde Muğla ve Ege Bölgesi halk oyunlarını, söylenen türküler eşliğinde oynadı.

Menteşe Belediye Başkan vekili Leyla Ersöz, AA'nın Muğla ve ilçelerinde kentin turizm ve diğer alanlarda yapılan etkinliklere destek verdiğini, bölge turizmine katkı sağladığını söyledi.

AA'nın 98 yıldır güçlü ve büyük Türkiye'nin sesi, gözü olduğunu vurgulayan Ersöz, ajansın 100. yılına doğru emin adımlarla yürüdüğünü ifade etti.

Ersöz, AA'nın teknolojik yenilikleri yakından takip ederek kendini geliştiren bir kurum olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı haberleri, fotoğrafları ve görüntüleriyle bütün araştırmacılar için çok değerli bir kaynak. Ülkemiz basınının temel taşı konumunda." dedi.

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AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü Halk oyunları Muğla Zeybek

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