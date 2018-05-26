Muğla'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çalıştığı otelde elektrik akımına kapılan kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kadıkalesi Mahallesi'ndeki bir otelde garsonluk yapan Civan Kahraman, temizlik sırasında elektrik akımına kapıldı.
Kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybeden Kahraman'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Kurumuna gönderildi.
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