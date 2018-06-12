Muğla'da eşini öldüren koca tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, tartıştığı eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polisteki ifadesinde, "Eve geç geldiğim için tartışmaya başladık. Kendimi kaybettim. Elime geçirdiğim yastıkla boğdum, pişmanım." diyen zanlı Halis Şen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Şen, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, olayın tanığı olan çiftin 9 yaşındaki kızları ise dedesine teslim edildi.
Yatağan'da kaynak ustası Halis Şen, tartıştığı eşi Yüksel Nur Şen'i, yatak odasında ilk önce yastıkla, daha sonra elleriyle boğazını sıkarak öldürmüş, ardından bıçakla kendini yaralayarak, intihara kalkışmıştı.
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