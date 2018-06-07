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Muğla'da FETÖ/PDY davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 12:50 | Son Güncelleme

Örgütün sözde il ablası olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 10 yıl hapis cezası verildi

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde il ablası olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ayşe Çakır ile avukatı katıldı.

Karar öncesi son sözü sorulan Çakır, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ hapis cezası Muğla

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