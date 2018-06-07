Muğla'da FETÖ/PDY davasında karar

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde il ablası olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ayşe Çakır ile avukatı katıldı.
Karar öncesi son sözü sorulan Çakır, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası verdi.
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