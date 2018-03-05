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Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 18:38 | Son Güncelleme

FETÖ üyesi olduğu öne sürülen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen eski öğretmen tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu öne sürülen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı saptanan eski öğretmen S.G. tutuklandı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ilçedeki bir eve operasyon düzenlendi. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen eski öğretmen S.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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ByLock Fethiye FETÖ Muğla tutuklama

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