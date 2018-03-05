Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu öne sürülen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı saptanan eski öğretmen S.G. tutuklandı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ilçedeki bir eve operasyon düzenlendi. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen eski öğretmen S.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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