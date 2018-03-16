Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir polis memuru yakalandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bir polis memuru hakkında yakalama kararı verildi.
Şüpheli polis memurunun ikametinde ve iş yerinde yapılan aramalarda, ele geçen dizüstü bilgisayara el konulduğu öğrenildi.
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