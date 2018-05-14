Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan V.A'nın, Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasında çalıştığı tespit edildi.
Bodrum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli V.A'yı ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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