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Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2018 12:28 | Son Güncelleme

Operasyonda 5 eski polis gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 eski polis gözaltına alındı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 eski polis gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan eski polisler M.S, Y.S, S.K. ve M.A.A. adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki M.H.V'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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