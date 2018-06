Muğla'da FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına operasyon

Örgüt tarafından hücre evi (gaygubet evi) olarak adlandırılan adreslerin de tespiti ve teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde eden ekipler, sabah saatlerinde Muğla'nın Menteşe, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye, Bodrum ve Milas ilçelerinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.K, O.M, M.K, A.Ç, A.T, M.C, B.Ö, Ö.U, M.A, M.S, A.S, T.T, E.T, R.Ç, Y.S, K.S, A.D, Y.C.K, D.G, Ü.T, ve T.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konulurken, aramalarda şahıslardan çok sayıda dijital materyal, sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi.

FETÖ/PDY'nin Muğla ve civarındaki yeni yapılanmasının çökertildiği belirtilen operasyon sırasında bazı şüphelilerin, telefonlarını klozete, su dolu kovalara attıkları, bir kısmının ise telefonlarını formatlamaya çalıştıkları saptandı.