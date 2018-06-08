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Muğla'da fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 16:32 | Son Güncelleme

Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı - Zorla fuhuş yaptırılan 9'u yabancı uyruklu 16 kadın kurtarıldı

Muğla'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 33 şüpheli yakalandı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişileri takibe aldı. Üç aylık teknik ve fiziki takip çalışmasının ardından harekete geçen ekipler, Fethiye ve Köyceğiz'deki 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, fuhşa aracılık yaptıkları ve yer temini ettikleri iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırılan 9'u yabancı uyruklu 16 kadın ise kurtarıldı. Aramalarda, üç pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yabancı uyruklu kadınların işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Şüphelilerin Emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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33 gözaltı Fethiye fuhuş operasyonu Köyceğiz Muğla yabancı uyruklu kadın

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