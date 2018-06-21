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Muğla'da gece kulübüne silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 10:03 | Son Güncelleme

Olaya karıştığı öne sürülen 4 şüphelinin Manisa'da yakalandığı öğrenildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gümbet Mahallesi'ndeki gece kulübüne kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda, Servet Kolluoğlu, Cesur Altunsöz, Kaan Mutlugüleş, Onur Sarı, Mehmet Ali Sürensöy ile Hacer Tülü yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Sürensöy ile Tülü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya karıştığı öne sürülen 4 şüphelinin Manisa'da yakalandığı öğrenildi.

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