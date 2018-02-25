Muğla'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Selim Mersin (38) idaresindeki 31 AZT 89 plakalı hafif ticari araç, Fethiye-Antalya karayolunun 2. kilometresinde aynı yönde giden İlker Yöntem (27) yönetimindeki 07 Y 5141 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Mersin, Yöntem ve otomobilde bulunan Zeynep Yöntem (22) ile Ezgi Göçmen (6) yaralandı. Kaza nedeniyle savrulan araçlarda sıkışan Mersin ile Yöntem olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan, Mersin ve Yöntem’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.