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Muğla'da "hastanede eksik tedavi uygulandı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 15:26 | Son Güncelleme

Eski eşinin, eksik tedavi uygulandığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu kanser hastası kadın öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski eşinin eksik tedavi uygulandığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu kanser hastası kadın, hayatını kaybetti.

Romanya uyruklu Elena Nicolata Mainea (40), uzun süredir tedavisi devam eden hastanede fenalaşınca yoğun bakım ünitesine alındı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mainea'nın cenazesi, yakınları tarafından Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Müdürlüğünün morguna götürüldü.

Elena Nicolata Mainea'nın cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından Bodrum'da toprağa verileceği öğrenildi.

Mainea'nın eski eşi Şenal Bektaş, geçen yıl kasım ayında, eşine "hastanede gereken müdahalenin zamanında yapılmadığını" iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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bodrum Elena Nicolata Mainea kanser Muğla Romanya tedavi

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