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Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 22:14 | Son Güncelleme

Kazanın görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İskender Gürün'ün kullandığı 48 ADG 09 plakalı otomobil, Torba Mahallesi Rıza Anter Bulvarı'nda, Leyla Gökçek (52) yönetimindeki 06 KB 615 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Gökçek olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Gürün, araçtaki Gülbahar Gökçek Özcan ve Asiye Filiz, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince Gökçek'in cenazesi sıkıştığı yerden alınarak Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle çift taraflı kapanan karayolu, araçların çekilmesiyle ulaşıma yeniden açıldı.

Öte yandan, kazanın görüntüleri, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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