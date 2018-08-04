Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Adil Özdemir idaresindeki 07 FJ 699 plakalı otomobil, Fethiye-Kaş karayolu Çaltıözü mevkisinde karşı yönden gelen Bilal Aslan'ın kullandığı 07 SUE 94 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, Rasih Özdemir (12) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadının olay yerinde öldüğünü belirledi.
Kazada yaralanan sürücüler Özdemir ve Aslan ile Doğukan Çeto ve Serkan Aslan ise ambulanslarla götürüldükleri Fethiye ilçesindeki bazı hastanelerde tedaviye alındı.
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