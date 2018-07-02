Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Devran Beken idaresindeki 48 FA 605 plakalı otomobil, Taşyaka Mahallesi 191 ile 171 Sokak kavşağında, sürücüsü henüz tespit edilemeyen ve arkasında tekne bağlı olan 07 TN 352 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Beken ile yanındaki Alkan Kaya, diğer araçtaki Metin Erten ve Semih Erten yaralandı. Yaralıları bazı vatandaşlar battaniye, sağlık görevlileri ise montlarını sararak korumaya çalıştı.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Metin ve Semih Erten'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

