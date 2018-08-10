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Muğla'da kamyon devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 17:16 | Son Güncelleme

Muğla'da kamyon devrildi: 1 ölü

Muğla'nın Ula ilçesinde karton yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Serkan Atalay (33) idaresindeki 07 L 3700 plakalı karton yüklü kamyon, Karabörtlen Mahallesi'nde devrildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, kamyonun altında kalan Atalay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Atalay'ın cenazesi, jandarma ve savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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