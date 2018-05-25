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Muğla'da kamyonet denize devrildi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 12:15 | Son Güncelleme

Muğla'da kamyonet denize devrildi: 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Vahap Özadenç idaresindeki 48 VP 978 plakalı kapalı kasa kamyonet, Milas-Bodrum karayolu Seyirtepe mevkisinde, yaklaşık 20 metreden denize devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Özadenç ile Fatma Suvorina, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kamyonet, vinç yardımıyla denizden çıkartıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum deniz kamyonet Kaza Muğla

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