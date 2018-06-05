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Muğla'da kapkaç iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 20:11 | Son Güncelleme

Marmaris'te yabancı uyruklu çiftin çantasını çaldığı iddia edilen kişi tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bulgaristan uyruklu çiftin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı ileri sürülen iki kişiden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan uyruklu İvan Kostov Yovcheva (70) ve Daima Geogvieva Yovcheva (68), Armutalan Mahallesi 282. Sokak'taki evlerine girmek üzereyken iki kişi çantalarını alıp kaçtı.

Çantanın sahilde şezlong altına saklandığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis, çantada yaşlı çiftin pasaportlarını buldu.

Çiftin evine giden ekipler, verilen eşkal ve çanta üzerindeki parmak izlerinden poliste kaydı bulunan F.B. (20) ve A.B.’yi (18) belirledi.

Zanlılar, Bulgar çiftin evinin birkaç sokak ötesinde yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan A.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.B. "elde ve üstte taşınan eşyanın çekip alınması suretiyle hırsızlık" suçundan tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
kapkaç Marmaris Muğla

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