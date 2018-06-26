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Muğla'da "kasten yaralama" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesinde, bir kişiyi odun ve sopayla darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişiyi odun ve sopayla darbettikleri öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Sadettin A, Turgutreis Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde aralarında daha önceden husumet bulunan H.D, M.B. ve A.Y. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine başına aldığı odun ve sopa darbeleriyle yaralanan Sadettin A, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltına alınan H.D, M.B. ve A.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Tedavisi süren Sadettin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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