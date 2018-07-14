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Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan oğlak kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

Kurtarma çalışmaları AKUT ekiplerince görüntülendi

Muğla'nın Milas ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan oğlak, 2 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

AKUT Bodrum ekibi, Gökçeler Mahallesi Uyku Vadisi mevkisinde yavru bir keçinin kayalıklarda 6 gündür mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Sarp kayalıkta ip yardımıyla yaklaşık 60 metre tırmanan ekip, oğlağa ulaştı. 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

Keçinin sahibi Nihat Kara, ekibe teşekkür etti. Kara, "Oğlağıma, onu kurtaran ekipteki Caner'in adını verdim." dedi.

Öte yandan, kurtarma çalışmaları AKUT ekiplerince görüntülendi.

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AKUT bodrum keçi kurtarma Milas Muğla Oğlak

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