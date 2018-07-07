Muğla'da kayalıklardan düşen kadın öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen Azerbaycanlı kadın hayatını kaybetti.
Kamp yapmak için Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'na gelen Azerbaycan uyruklu Maryam Omarova (27), patika yoldan yürüyüşe çıktı. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen Omarova, yaklaşık 15 metre tırmandığı kayalıklardan aşağıya düştü.
Tatilini geçirmek için koyda bulunan bir doktor, yürüyüş sırasında kadını derede hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çağrılan ekipler, Omarova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Düştüğü yerden sedyeye alınarak jandarma, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından yaklaşık 2 saat taşınarak koya getirilen Omarova'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, koydaki Aladere Şelalesi'nde yaşanan kazada Azerbaycanlı turistin hayatını kaybettiği için üzgün olduklarını ifade etti.
Şelalenin bulunduğu alanın koya yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüş mesafesinde olduğunu belirten Karabulut, "Ulaşılması zor bir alandı. Gönüllü vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekipleriyle zorlu bir taşıma gerçekleşti. Tatilcilerin bu gibi tehlikeli noktalara tırmanmamalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.
TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şehit Astsubay İsa Boztoprak'ın cenazesinde skandal olay!
İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli’nin elini öptü
Parkta saç saça baş başa kız kavgası!
TBMM'de dikkat çeken hareket! MHP’liler ayağa kalkmadı
YouTube fenomenlerinin feci ölümü!
Tarlada su kanalı açarken 'tarihi eser' buldu
Gece yarısı feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Apple'ın açıklarını bulan 17 yaşındaki Yiğitcan Yılmaz Google ve Microsoft'un da açıklarını buldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum