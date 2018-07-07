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Muğla'da kayalıklardan düşen kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 23:03 | Son Güncelleme

Fethiye ilçesindeki Kabak Koyu’nda yaklaşık 15 metre yükseklikteki kayalıklardan düşen Azerbaycanlı Maryam Omarova yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen Azerbaycanlı kadın hayatını kaybetti.

Kamp yapmak için Faralya Mahallesi'ndeki Kabak Koyu'na gelen Azerbaycan uyruklu Maryam Omarova (27), patika yoldan yürüyüşe çıktı. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen Omarova, yaklaşık 15 metre tırmandığı kayalıklardan aşağıya düştü.

Tatilini geçirmek için koyda bulunan bir doktor, yürüyüş sırasında kadını derede hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine çağrılan ekipler, Omarova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Düştüğü yerden sedyeye alınarak jandarma, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından yaklaşık 2 saat taşınarak koya getirilen Omarova'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, koydaki Aladere Şelalesi'nde yaşanan kazada Azerbaycanlı turistin hayatını kaybettiği için üzgün olduklarını ifade etti.

Şelalenin bulunduğu alanın koya yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüş mesafesinde olduğunu belirten Karabulut, "Ulaşılması zor bir alandı. Gönüllü vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekipleriyle zorlu bir taşıma gerçekleşti. Tatilcilerin bu gibi tehlikeli noktalara tırmanmamalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Azeri düşme Fethiye Kayalık Muğla

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