Muğla'da kaybolan üç arkadaş için seferber oldular

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Kelebekler Vadisi'nde yürüyüş yaparken kaybolan üç arkadaş, AKUT ekibince bulundu.

İstanbul'dan tatil için ilçeye gelen Yunus Emre Şahinoğlu (27), Mehmet Bilal Altan (26) ve Ubeyd Bayraktar (27) Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'ne gitti.

Vadideki patika yoldan yürüyüşe çıkan üç arkadaş, havanın kararmasıyla dönüş yolunu kaybetti. Üç kişinin yardım istemesi üzerine bölgeye AKUT Fethiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık üç saatlik aramanın ardından bulunan Şahinoğlu, Altan ve Bayraktar'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

