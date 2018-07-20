Muğla'da kayıp kadın 5 gündür aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "kayıp" başvurusunda bulunulan kadın aranıyor.
Çarşı Mahallesi'nde yaşayan Ayfer Can'dan (42) 15 Temmuz'dan bu yana haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Can'ın bulunması için polis çalışma başlattı.
Kayıp kadının oğlu Oğuzhan Yarbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu ve bir süredir ilaç kullandığını öne sürdü.
Kendisinin uyuduğu sırada annesinin evden ayrıldığını ifade eden Yarbaşı, "Bir yerlerde annemi gören olursa mutlaka bize haber vermelerini rica ediyoruz. Emniyete ve savcılığa bilgi verdik. Sokaklara astığımız afişlerle aradığımız annemi görenler lütfen polise ve jandarmaya bilgi versin." dedi.
Türkiye ile Hollanda ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı
Son dakika.. ABD'den son dakika vergi açıklaması
Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'
Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Ankara'dan kritik karar bekleniyor
CHP'li Mehmet Ali Çelebi: İmza sayısı 600'ü buldu, bugün tamamlanır
Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!
Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!
Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü
Ölen babasının cesediyle böyle fotoğraf paylaştı
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum