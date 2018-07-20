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Muğla'da kayıp kadın 5 gündür aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 14:36 | Son Güncelleme

Kadının oğlu Oğuzhan Yarbaşı: "Sokaklara astığımız afişlerle aradığımız annemi görenler lütfen polise ve jandarmaya bilgi versin"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "kayıp" başvurusunda bulunulan kadın aranıyor.

Çarşı Mahallesi'nde yaşayan Ayfer Can'dan (42) 15 Temmuz'dan bu yana haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Can'ın bulunması için polis çalışma başlattı.

Kayıp kadının oğlu Oğuzhan Yarbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu ve bir süredir ilaç kullandığını öne sürdü.

Kendisinin uyuduğu sırada annesinin evden ayrıldığını ifade eden Yarbaşı, "Bir yerlerde annemi gören olursa mutlaka bize haber vermelerini rica ediyoruz. Emniyete ve savcılığa bilgi verdik. Sokaklara astığımız afişlerle aradığımız annemi görenler lütfen polise ve jandarmaya bilgi versin." dedi.

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bodrum kadın Kayıp Muğla polis

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