Muğla'da kepçe devrildi: 1 ölü

Milas ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
Savran Mahallesi'nde, Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde yapılacak rekor denemesi öncesi dağlık alanda düzleme yapan Erdem Kıvrak'ın kullandığı kepçe devrildi.
Başını taşa çarpan Kıvrak için 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.
Kepçe operatörü Kıvrak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
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