HABER

Muğla'da kepçe devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 16:13 | Son Güncelleme

Muğla'da kepçe devrildi: 1 ölü

Milas ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.

Savran Mahallesi'nde, Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde yapılacak rekor denemesi öncesi dağlık alanda düzleme yapan Erdem Kıvrak'ın kullandığı kepçe devrildi.

Başını taşa çarpan Kıvrak için 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.

Kepçe operatörü Kıvrak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Alman generalden olay yaratacak sözler!Alman generalden olay yaratacak sözler!
Minibüs kahyalarından akılalmaz vurgunMinibüs kahyalarından akılalmaz vurgun
Cumhurbaşkanı’na hakaretten fezlekeCumhurbaşkanı’na hakaretten fezleke
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erdem Kıvrak iş kazası Milas Muğla

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Beşar Esad ve Hasan Ruhani'den ilk açıklama!

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.