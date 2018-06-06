Muğla'da, KODLAMUĞLA Projesi kapsamında il genelindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin ürettikleri program ve robotları sergilediği şenlik yoğun ilgi gördü.
Muğla Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen proje çerçevesinde eğitim gören öğrencilerin ürettiği yazılım, program ve robotlar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Kodlama Şenliği'nde sergilendi.
Serginin açılış kurdelesini MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ile protokol üyeleri ve öğrenciler kesti.
Milli Eğitim Müdürü Ekinci, bu yıl ilki yapılan Kodlama ve Robotik Şenliğine İl genelinden 75 okul, 270 proje, 97 öğretmen ve 450 öğrencinin katıldığını söyledi.
Öğrencilerin yıl boyu üzerinde çalıştıkları projelerini şenlikte sergilediklerini belirten Ekinci, projeyle okullarda kod okuryazarlığı bilincinin yaygınlaştırılması ve robotik atölyelerin kurulmasının sağlanmasını hedeflediklerini ifade etti.
Analitik ve eleştirel düşünme, problem çözebilme, tasarım odaklı düşünme gibi becerilerin öneminin tüm dünya tarafından farkına varılıp bu yolda eğitim sistemlerinde değişimler yapıldığını vurgulayan Ekinci, şöyle konuştu:
"Kodlama eğitimi ve robotik çalışmalar birçok beceriyi erken yaşta çocuklara aşılamak için eğitim sistemlerini şekillendirmekte. Erken yaşta kodlama eğitimi ve robotik çalışmalar birçok beceriyi erken yaşta çocuklara aşılamak için eğitim sistemlerini şekillendirmektedir. Ezberci sorgulamayan, eleştiremeyen nesiller yerine, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni bireylerin yetiştirilmesi için kodlama eğitimi çalışmaları ülke genelinde de planlanmaktadır."
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrencilerin açtığı stantları gezerek öğrencilerin ürettiği robot, yazılım ve programları yakından inceledi.
Yoğun ilgi gören şenlikte, robot gösterileri, robotların sumo güreşi, çizgi izleyen robot yarışları ilgi çekti.
Yazılımları ve üretimleri kendilerine ait olan robotların yer aldığı diğer stantlarla birbirinden farklı özelliklere sahip programları davetliler ilgiyle inceledi.
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