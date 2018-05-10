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Muğla'da köpeğin demir çubukla öldürüldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan kişiye bin 255 lira para cezası uygulandı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişinin sokak köpeğini demir çubukla öldürdüğü öne sürüldü.

İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden bazı seslerin geldiği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.T'ye ait evde arama yaptı.

Evin banyo bölümünde öldürüldükten sonra poşete sarılmış halde bir köpek bulundu.

Polis merkezine götürülen A.T, ifadesinde köpeği kendisine saldırdığı için öldürdüğünü öne sürdü.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan A.T'ye bin 255 lira idari ceza uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
İsmet Paşa Mahallesi Milas Muğla

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