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Muğla'da köpeğin otomobile bağlanarak sürüklenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 22:52 | Son Güncelleme

Muğla'da köpeğin otomobile bağlanarak sürüklenmesi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişi gözaltına alındı.

Seydikemer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan olaydaki kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla R.D'nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Şüpheli Bekçiler Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda yaralanan köpek ise tedavisi için Fethiye Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Antalya-Fethiye karayolunda bir vatandaş seyir halindeyken sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasında sürüklenen köpeğin görüntüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma köpek Muğla Seydikemer

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