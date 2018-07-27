Muğla'da kruvaziyer turizmi

Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan gemide çoğu Lübnanlı 191 yolcu ile 140 mürettebat bulunduğu belirtildi.
Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.
Kruvaziyerin gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edeceği öğrenildi.
Kruvaziyerin Akdeniz turu kapsamında Beyrut’a dönmeden önce son liman ziyaret yerinin Marmaris olduğu bildirildi.
İstanbul Jandarma KOM Müdürü Zerk tutuklandı!
Kanlı ay tutulması kıyamet alameti mi?
Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
Bu adada çıplak gezmek serbest ama tek bir şart var
Son Dakika... YPG ve Esad rejimi masaya oturdu
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Ölüm anı ve ölüm sonrası yaşanan ürkütücü gerçekler
Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum