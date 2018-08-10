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Muğla'da kruvaziyer turizmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

Orient Queen isimli kruvaziyer, Marmaris'e 192 yolcu getirdi

Orient Queen isimli kruvaziyer, çıktığı Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan gemide çoğu Lübnanlı 192 yolcu ile 140 mürettebat bulunduğu belirtildi.

Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.

Bodrum'dan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edeceği öğrenildi.

Kruvaziyerin her hafta düzenlediği Akdeniz turu kapsamında Beyrut'a dönmeden önce son liman ziyaret yerinin Marmaris olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beyrut Lübnan Marmaris Muğla orient queen

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