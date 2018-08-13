Muğla'da kuyuya düşen at eğiticisi kurtarıldı

Muğla'da kuyuya düşerek yaralanan Afgan uyruklu at eğiticisi kurtarıldı.
Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki tarlada gezinen at eğiticisi Afgan uyruklu Cung Ali İbrahimov'un kuyuya düştüğü ihbarını alan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, verilen adrese gitti.
Ekipler, yaklaşık 10 metre derinliğindeki boş kuyuya düşen İbrahimov'u kurtarmak için kuyuya ip düzeneği kurarak sedye indirdi.
AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kurtarılan İbrahimov, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İbrahimov'un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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