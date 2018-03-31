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Muğla'da mart ayında deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 15:06 | Son Güncelleme

Güneşli havayı fırsat bilenler, denize girmenin ve sahillerde dolaşmanın keyfini yaşadı

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde sıcak havayı fırsat bilenler, sahillerde dolaşmanın ve denize girmenin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde bazı vatandaşlar sahilde yürüyüp, kafelerde kitap okudu.

Bodrum ilçesinde de sahilde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler Cumhuriyet Caddesi, Kumbahçe sahili, Paşatarlası ve Kale caddelerinde yoğunluğa neden oldu. Bazı turistler çocuklarıyla denize girip güneşin tadını çıkardı, balık tuttu.

Ortaca ilçesinin turistik Dalyan Mahallesi'nde tatilciler günübirlik tekne turlarıyla Dalyan Kanalı'nı gezme ve kaya mezarları görme fırsatı yakaladı. Tekneyle kanal gezisinin ardından İztuzu Plajı'na ulaşan tatilcilerden bazıları sahilde yürüyüş yaptı, bazıları da denize girdi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belceğiz Plajı'nda da vatandaşlar, denize girmeyi ve kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nin bin 200 metredeki pistinden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum deniz Fethiye Muğla sahil sıcak hava

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