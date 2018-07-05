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Muğla'da masal gibi Hint düğünü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 21:09 | Son Güncelleme

Bodrum'da lüks bir otelde 3 gün sürecek düğün için kiralanan uçakla Hindistan'dan 250 davetli geldi

Hindistanlı Gupta ve Agarwal aileleri, düğünlerini Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıyor.

Hindistan'ın en zengin ailelerinden oldukları belirtilen Anıl ve Micharu Gupta'nın oğulları Rahul Gupta ile Sunil ve Rahmi Agarwal'ın kızları Harshita Agarwal, düğünlerini yapmak için Bodrum'u tercih etti.

İlçedeki lüks bir otelde organize edilen ve dün başlayan masalsı düğün, 3 gün sürecek.

Farklı etkinlikler ve sanatçılarla renklenen düğün için davetliler, Türk Hava Yolları'ndan (THY) özel olarak kiralanan uçak ile Hindistan'ın Bombay kentinden direkt uçuşla ilçeye geldi. Masal tadında gerçekleşen düğün, Hint basını tarafından da yakından takip ediliyor.

Düğün için Hindistan'dan 250 kişilik misafir grubuna, yaklaşık 300 kişiden oluşan özel ekip hizmet veriyor.

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"Hint düğünleri" bodrum düğün lüks otel Muğla

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