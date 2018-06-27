Muğla'da mega yat trafiği

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen mega yatlar, vatandaşlardan ilgi gördü.
Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov'a ait olduğu belirtilen 101 metre uzunluğundaki yaklaşık 200 milyon dolarlık Cayman bayraklı "Idynasty" isimli yat, yaklaşık 10 gündür Yalıkavak Mahallesi açıklarında demirli bulunuyor. Büyüklüğüyle dikkati çeken yatın içerisinde 30'a yakın kabin bulunuyor.
Yattaki misafirler, sağanağa rağmen sürat teknesiyle yakındaki bir marinaya geçiş yaparken, irili ufaklı çok sayıda yatın demirli olduğu bölgede, bazı deniz tutkunları da yağışlı havaya aldırmadan tekneyle gezdi.
Pervin Buldan: Süleyman Soylu'dan tehdit içerikli bir telefon aldım
Erkek arkadaşının suratına bıçak dayayıp tecavüz etti!
Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı
Gündemi sarsacak iddia! Erdoğan MHP’ye kabinede yer verilebilir
Kayıp çocuklarla ilgili son dakika gelişme! İçişleri Bakanlığı açıkladı
Son dakika! Türkiye'den AB'ye sert tepki
Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı
Evlendiği gün aldığı mektupta yazanları 11 yıl sonra annesi ölünce açıkladı!
Google çalışanını öldüren kadın seri katil çıktı!
Yatak odasındaki dolabında ölü bulundu!
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum