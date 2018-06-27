HABER

Muğla'da mega yat trafiği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 15:16 | Son Güncelleme

Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen mega yatlar, tatilcilerin ilgi odağı oldu - Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov'a ait olduğu belirtilen 101 metrelik yatta 30'a yakın kabin bulunuyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen mega yatlar, vatandaşlardan ilgi gördü.

Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov'a ait olduğu belirtilen 101 metre uzunluğundaki yaklaşık 200 milyon dolarlık Cayman bayraklı "Idynasty" isimli yat, yaklaşık 10 gündür Yalıkavak Mahallesi açıklarında demirli bulunuyor. Büyüklüğüyle dikkati çeken yatın içerisinde 30'a yakın kabin bulunuyor.

Yattaki misafirler, sağanağa rağmen sürat teknesiyle yakındaki bir marinaya geçiş yaparken, irili ufaklı çok sayıda yatın demirli olduğu bölgede, bazı deniz tutkunları da yağışlı havaya aldırmadan tekneyle gezdi.

PARTNERBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyorBu karışım siz uyurken yağ yaktırıyor
Boruya sıkışan yavru kedi, 5 saatte kurtarıldıBoruya sıkışan yavru kedi, 5 saatte kurtarıldı
12 yıllık tedavi sonrası dünyaya gelen kızlarını kazada kaybettiler12 yıllık tedavi sonrası dünyaya gelen kızlarını kazada kaybettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Idynasty" bodrum deniz marina Mega yat Muğla trafik Yalıkavak

En Çok Okunan Haberler

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Sigara, içki, makyaj malzemesi ve otomobile zam bekleniyor

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce talimatı!

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Sosyal medyayı sallayan tweet: Aldatıldığını eşinin sırtındaki sivilceden anladı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Muharrem İnce'den 'istifa' mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı!

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

Yaşlı insanlar İstanbul'da Silivri Birlik Halk Otobüsleri'ne alınmıyor iddiası

Yaşlı insanlar İstanbul'da Silivri Birlik Halk Otobüsleri'ne alınmıyor iddiası

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.