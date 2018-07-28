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Muğla'da "mega yat" yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 12:35 | Son Güncelleme

Muğla'nın turistik bölgelerinde demirleyen mega yatlardaki turistler, Ege'nin maviyle yeşilinin buluştuğu koylarda tatil yapıyor

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'da, Ege'nin maviyle yeşilinin buluştuğu koylarında, mega yat yoğunluğu yaşanıyor.

Muğla ve ilçelerinde turizm sezonunun hareketlenmesiyle değeri milyon dolarları bulan mega yatlar da bölgede etkinliğini artırmaya başladı.

Otel konforunda tatil geçirmek için dünyanın farklı ülkelerinden lüks yatlarıyla gelen tatilciler, tekneleriyle Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça ve Gökova Körfezi'nin ıssız ve sakin koylarına demir atarak, güneş ve doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Bodrum'da Cennet Adası, Yalıçiftlik, Bitez, Gümüşlük, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba açıklarındaki koylara kiraladıkları ya da sahip oldukları mega yatlarla gelen tatilciler, doğayla iç içe oluyor.

Gökova Körfezi'nde de tatilciler daha çok Sedir Adası ve Akyaka açıklarında denize girmenin keyfini yaşıyor.

Fethiye'ye gelen tatilciler, Göcek ve 12 Adalar açıklarında yatlarını demirliyor.

Mega yatlar, mavi sularda gösterişli duruşlarıyla dikkati çekiyor.

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Mavi Tur Mega yat Muğla yoğunluk

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