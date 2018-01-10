Muğla'da minibüs reklam panosuna çarptı: 13 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün reklam panosuna çarpması sonucu 13 kişi hafif yaralandı.
Abdurrahman A. (22) yönetimindeki 48 JR 092 plakalı minibüs, Antalya-Fethiye karayolu Eşen mevkisinde yoldan çıkarak reklam panosuna çarptı.
Kazada minibüs şoförü ile araçtaki Suriye uyruklu 12 işçi hafif yaralandı. Ambulansla Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Minibüs şoförü, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Suriyeli işçilerin Fethiye'den Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi'ndeki seralarda çalışmaya gittikleri öğrenildi.
(AA)
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