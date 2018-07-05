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Muğla'da minibüsün çarptığı çocuğun ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 19:28 | Son Güncelleme

Bodrum'da annesinin yanında yolun karşısına geçerken minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Samsun'a gönderildi - Adliyeye sevk edilen minibüs sürücüsü tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, annesinin yanında yolun karşısına geçerken minibüs çarpması sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı'nın cenazesi Samsun'a gönderildi.

Muğla Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan Ömer Faruk'un cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze aracıyla alınarak Milas-Bodrum Havaalanına götürülen cenaze, yakınlarınca uçakla Samsun'a gönderildi.

Küçük çocuğun yarın, Samsun'un Terme ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Bu arada, bazı görgü tanıkları, yaralı halde ambulansa bindirilirken annesine teselli vermeye çalışan çocuğun ölümüne çok üzüldüklerini anlattı.

Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan araç sürücüsü Ceyhun B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Gümbet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Ceyhun B'nin kullandığı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faruk Odabaşı'na çarpmıştı. Talihsiz çocuk sedyeyle hastaneye kaldırılırken ağlayan annesini teselli etmeye çalışarak "Anne üzülme, benim bir şeyim yok." demişti.

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