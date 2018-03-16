Muğla'da motosikletin otomobile çarpma anı güvenlik kamerasında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir motosikletin otomobile çarpması sonucu sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Berat Ö'nün kullandığı 48 BF 360 plakalı motosiklet, Yalıkavak Mahallesi Gökçebel mevkisinde, kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Ahmet Yıldızhan yönetimindeki 48 TT 620 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü, kaza yerine gelen 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet ve otomobilin çarpışma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, trafik ışıklarında dönüş yapmaya çalışan otomobile ters yönden gelen motosikletin çarpması yer alıyor.