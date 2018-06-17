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Muğla’da ölü "karakulak" bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 15:52 | Son Güncelleme

Türkiye'de sayısı çok az olan ve karakulak adıyla bilinen yabani kedi, Muğla’nın Seydikemer ilçesinde araç çarpması sonucu telef olmuş halde bulundu

Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan ve karakulak adıyla bilinen yabani kedi, Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yol kenarında ölü bulundu.

Bayır Mahallesi'nde yaşayan ve yol kenarında ölü hayvanı gören Süleyman Zeytincioğlu, durumu Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Haber verilmesi üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, hayvan üzerinde inceleme yaptı.

İlemin gazetecilere yaptığı açıklamada, türün dişi bir karakulak olduğunu söyledi.

İncelemesinde hayvanın araç çarpması sonucu öldüğünü, dişi ve ergin olduğunu tespit ettiğini aktaran İlemin, "Karakulak, ülkemiz için önemli bir tür. Özellikle Muğla, Antalya, Aydın ve Denizli çevresinde yaşayan yabani bir kedi türü. Kızılçam ve makilik alanlarda yaşar.” dedi.

İlemin, bu kedi türünün neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu, özellikle yaban domuzu yavrularıyla beslendiğini ifade etti.

- “Yaban domuzu, bunların nesli tükendiği için arttı”

Karakulağın, ekosistemin dengesi için büyük önem taşıdığını vurgulayan İlemin, şunları kaydetti:

"Yaban domuzu sayısında, bunların nesli tükendiği için artış yaşanıyor. 2017’de karakulak türü üzerine Türkiye’de ilk defa yapılan doktora tezimizin sonuçlarına göre Muğla’da 700 kilometrekarelik bir sahada 135 bireyden oluşan bir popülasyon tespit ettik. Ölen dişi ile bu nüfus maalesef sekteye uğrayacak. Bölgede karakulak neslinin devamı için çalışmalarımız devam ediyor."

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Anahtar Kelimeler:
karakulak Muğla

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