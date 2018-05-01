Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 500 metrekare alan zarar gördü.
İçmeler Mahallesi Gölenye mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.
Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına bir helikopter, 3 arazöz, ilk müdahale aracı, 53 orman yangın söndürme işçisi ile müdahale edildiğini söyledi.
Yangında yaklaşık 500 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğünü aktaran Çelik, soğutma çalışmaları yaptıklarını belirtti.
Bölgede kibrit kutularının da bulunmasının ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.
Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor
İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu
IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!
İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!