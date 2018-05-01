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Muğla'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 18:21 | Son Güncelleme

Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 500 metrekare alan zarar gördü.

İçmeler Mahallesi Gölenye mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına bir helikopter, 3 arazöz, ilk müdahale aracı, 53 orman yangın söndürme işçisi ile müdahale edildiğini söyledi.

Yangında yaklaşık 500 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğünü aktaran Çelik, soğutma çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Bölgede kibrit kutularının da bulunmasının ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

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Marmaris Muğla Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik orman yangını

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