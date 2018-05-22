Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar alan zarar gördü.

Derinkuyu Mahallesi Hayıtlıtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, yangına bir helikopter, 2 arazöz, ilk müdahale aracı, 15 orman yangın söndürme işçisi ile müdahale edildiğini söyledi.

Yangında yaklaşık bir hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü aktaran Çelik, soğutma çalışmaları yaptıklarını belirtti.

