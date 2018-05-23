Muğla'da orman yangını

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

Kayadibi Mahallesi Maşatlar mevkisinde çıkan anız yangını, kuvvetli rüzgar nedeniyle ormanlık alana sıçradı. Yangına bir helikopter ile çok sayıda itfaiye ve arazöz ile yaklaşık 150 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Bölgede yaşayanların da destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 hektar makilik ve ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu ve Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik de bölgeye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Gökçekuyu, gazetecilere yaptığı açıklamada, anız yangını şeklinde gelen ihbarın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradığını söyledi.

Seydikemer ve Fethiye'deki tüm ekiplerin müdahale için bölgeye geldiğini anlatan Haktan Gökçekuyu, "Yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yanan alanın tespiti ve çıkış nedeniyle ilgili sabah saatlerinde gerekli çalışmalar yapılacak." dedi.

